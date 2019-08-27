Росимущество закупило для "крымской" желдороги более 160 вагонов и 10 локомотивов

12:21 13.09.2019   Крым

 В преддверии открытия движения поездов по Керченскому мосту Росимущество закупило для более 160 пассажирских вагонов и 10 локомотивов.

"12 сентября в Москве Российская Федерация в лице Росимущества приобрела 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов с целью наделения ими ФГУП "Крымская железная дорога", сообщило министерство транспорта РФ, передает Интерфакс.

Подвижной состав представляет собой вагоны постройки 2017-2018 годов всех типов: купейные, штабные - с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, отмечает ведомство.

Поставщик вагонов не указан.

 



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