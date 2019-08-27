Росимущество закупило для "крымской" желдороги более 160 вагонов и 10 локомотивов
|12:21 13.09.2019
|Крым
В преддверии открытия движения поездов по Керченскому мосту Росимущество закупило для более 160 пассажирских вагонов и 10 локомотивов.
"12 сентября в Москве Российская Федерация в лице Росимущества приобрела 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов с целью наделения ими ФГУП "Крымская железная дорога", сообщило министерство транспорта РФ, передает Интерфакс.
Подвижной состав представляет собой вагоны постройки 2017-2018 годов всех типов: купейные, штабные - с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, отмечает ведомство.
Поставщик вагонов не указан.
Ще на цю тему:
18:00 10.09.2019
Керченская паромная переправа за лето перевезла 4,тыс пассажиров
Керченская паромная переправа за лето перевезла 4,тыс пассажиров
19:40 06.09.2019
Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%
Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%
13:00 04.09.2019
В Крыму трасса "Таврида" оставила несколько сел без благ цивилизации
В Крыму трасса "Таврида" оставила несколько сел без благ цивилизации
13:00 23.08.2019
Оккупанты обещают открыть движение поездов в Крым согласно графику
Оккупанты обещают открыть движение поездов в Крым согласно графику
17:21 20.08.2019
В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы
В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы
10:05 12.08.2019
В России разрабатывают экономичный лайнер «для полетов в Крым»
В России разрабатывают экономичный лайнер «для полетов в Крым»