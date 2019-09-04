Зеленський про спроби країн Заходу зняти санкції з РФ: "Ви втрачаєте гроші. Ми втрачаємо людей!"
|12:01 13.09.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів, які думають над зняттям санкцій з РФ: «Ви втрачаєте гроші. Ми втрачаємо людей!».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.
За його словами, санкції є «потужною зброєю». «Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячний, але які іноді думають про зняття санкцій: «Ви втрачаєте гроші, серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей», - наголосив він.
Зеленський зазначив, що у цивілізованому світі платити податки - це нормально, в тому числі задля забезпечення порядку.
«Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Це податок заради миру, і поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені», - підкреслив президент України.
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