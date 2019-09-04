Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів, які думають над зняттям санкцій з РФ: «Ви втрачаєте гроші. Ми втрачаємо людей!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

За його словами, санкції є «потужною зброєю». «Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячний, але які іноді думають про зняття санкцій: «Ви втрачаєте гроші, серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей», - наголосив він.

Зеленський зазначив, що у цивілізованому світі платити податки - це нормально, в тому числі задля забезпечення порядку.

«Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Це податок заради миру, і поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені», - підкреслив президент України.



