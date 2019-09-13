У 2018 році ціна хліба та вироби із зернових культур у країнах Європейського Союзу відрізнялася більш ніж в три рази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Про порівнянні цін у країнах ЄС експерти брали за основу середній показник, який дорівнював 100.

Результати показують, що в 2018 році ціна хліба була найвищою у Данії (з індексом рівня цін 152), Австрії (135), Люксембургу та Фінляндії (обидві 127).

Найнижчим рівень цін на хліб у 2018 році був у Румунії (з індексом рівня цін 54), Болгарії (62) та Польщі (68).