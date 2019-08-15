Морадминистрация открыла сервисный центр для моряков в Херсоне

11:21 13.09.2019   Украина

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) в среду открыла в Херсоне центр обслуживания для моряков государственного предприятия (ГП) «Морречсервис».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

«Перевод в онлайн-режим услуг, предоставляемых Морской администрацией, и создание ГП «Морречсервис» однозначно является положительным шагом. «Морречсервис» был создан для того, чтобы моряки и другие граждане могли получить необходимые услуги быстро, без очереди и прозрачно. Поэтому кто бы и что бы не критиковал, а в этом направлении, я считаю, мы движемся верно», — отметил на церемонии открытия заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Заместитель министра сообщил, что в течение 2019-2020 годов такие сервисные центры будут открыты также в Мариуполе и Киеве.

На сегодняшний день два центра «Морречсервиса» действуют также в Одессе и Измаиле. В течение трех месяцев работы сервисного центра в Одессе, и полутора месяцев работы Измаильского центра обслуживания «Морречсервиса» услуги получили более 6 тыс. клиентов.

В августе ГП «Морречсервис» подписало договор о разработке и внедрении программы «Электронный кабинет моряка», начало работы которой запланировано на ноябрь 2019 года.

Представители агентских компаний, работающих в морских портах Украины, в июле текущего года обратились к председателю Морской администрации Дмитрию Петренко с письмом, в котором настаивают на незаконности действий назначенных Морадминистрацией капитанов портов по принуждению к подписанию договоров присоединения с ГП «Морречсервис». Ранее стало известно, что Морская администрация блокирует работу в портах агентских компаний, не подписавших договор на оказание услуг с ГП «Морречсервис», которое находится в ее подчинении.

В июне объединение «Ассоциация морских агентств Украины» (АМАУ) заявило о неправомерном навязывании морским агентам договора на оказание сервисных услуг со стороны ГП «Морречсервис». «Предметом договора является оказание услуг по организационно-техническому обеспечению оформления прихода/выхода судна из морского порта. При этом установленная законодательством процедура оформления прихода/выхода судна не предусматривает участия коммерческих предприятий, а является исключительно функцией капитана морского порта», ― заявляли в АМАУ.

Как отмечалось, давление на морских агентов осуществляется через капитанов морских портов, которые предупреждают, что в случае неуплаты счетов, выставленных ГП «Морречсервис», судну будет отказано в предоставлении разрешения на вход и выход из порта.

Ранее АМАУ обратилась в Морскую администрацию с просьбой разъяснить, на каком основании ГП «Морречсервис» взимает плату за оформление прихода/выхода судов в морских портах.

ГП «Морречсервис» было создано Морской администрацией 9 ноября 2018 года как государственное коммерческое предприятие с целью осуществления вспомогательного обслуживания водного транспорта.



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