Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України від початку збройної агресії РФ в 2014 році, були надані у випадках крайньої необхідності.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.

"Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України, були надані у випадках крайньої необхідності, передбачених рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 02.12.2015", - повідомили в "Украерорусі".

Водночас, у підприємстві не назвали точну кількість таких виданих дозволів через відсутність статистики.

"Статистика надання дозволів на використання повітряного простору України повітряних суден Російської Федерації в "Украерорусі" не ведеться", - пояснили у підприємстві.

Підставою для запиту стало повідомлення "Украероруху" про те, що літак російської авіакомпанії "Глобус", що прямував з Італії до РФ, 7 серпня отримав дозвіл на використання повітряного простору України.

Нагадаємо, Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.