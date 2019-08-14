"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
|11:01 13.09.2019
|Украина
Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України від початку збройної агресії РФ в 2014 році, були надані у випадках крайньої необхідності.
Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.
"Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України, були надані у випадках крайньої необхідності, передбачених рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 02.12.2015", - повідомили в "Украерорусі".
Водночас, у підприємстві не назвали точну кількість таких виданих дозволів через відсутність статистики.
"Статистика надання дозволів на використання повітряного простору України повітряних суден Російської Федерації в "Украерорусі" не ведеться", - пояснили у підприємстві.
Підставою для запиту стало повідомлення "Украероруху" про те, що літак російської авіакомпанії "Глобус", що прямував з Італії до РФ, 7 серпня отримав дозвіл на використання повітряного простору України.
Нагадаємо, Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.
Ще на цю тему:
Львов-Будапешт раньше Wizz Air
Wizz Air вирішив частіше літати в Україну: що зміниться
Український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію
Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро
Авіаперевезення в Україні: з яких аеропортів найбільше літають
Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України
Госавиаслужба разрешила авиакомпании Azur Air Ukraine летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу
Госавиаслужба приостанавливает полеты авиакомпании Yanai
МАУ будет выполнять полеты из Херсона на болгарский курорт