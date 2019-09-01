Держдепартамент США пояснив, на шо Україна зможе витратити додаткову допомогу

10:21 13.09.2019   Украина

Політика США щодо України не змінилась, а міжнародна спільнота включно із Сполученими штатами рішуче підтримує Україну перед обличчям агресивних дій Росії.

Про це заявили у Державному департаменті США, коментуючи рішення про рішення виділити Україні 141 мільйона доларів військової допомоги, повідомляє Голос Америки

Там наголосили, що дана сума схвалюється окремо від оборонної допомоги у 250 мільйонів доларів, передбаченої Міністерством оборони США і розблокованої адміністрацією Трампа після перегляду.

У четвер стало відомо, що Державний департамент схвалив спрямування 141,5 мільйона доларів безпекової допомоги Україні. Допомога включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети. Держдеп повідомив Конгрес США про схвалення допомоги, і її спрямування можна почати через 15 днів, якщо Конгрес не заперечуватиме. У четвер також стало відомо про розблокування 250 мільйонів військової допомоги США Україні по лінії Міноборони Сполучених штатів.

"Нам відомо про повідомлення щодо 250 мільйонів доларів для України в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative), які є окремими від коштів схвалених Деравним департаментом США", - заявили "Голосу Америки" у зовнішньополітичному відомстві.

"Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозовляють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони, більш безпечно та ефективно використовувати свої військові сили, та рухатись до сумісності з НАТО. Допомога США рятує життя і допомагає розбудовувати довготермінову обороноздатність України. Ми віддані активній співпраці з Україною. Ми продовжуємо працювати з європейськими союзниками, щоб знайти дипломатичне вирішення - через Мінські угоди та інші дипломатичні ініціативи - розпаленого Росією конфлікту на сході України", - повідомили у Державному департаменті США.



Ще на цю тему:

09:11 13.09.2019
Держдеп США ухвалив виділення Україні $141,5 мільйона на посилення оборони
21:10 12.09.2019
Трамп розблокував кошти на військову допомогу Україні — журналіст
10:30 11.09.2019
Сенатори США пообіцяли направити допомогу Україні всупереч рішенню Трампа
19:01 09.09.2019
Названо три умови для виконання газової угоди між Україною, Польщею та США
18:01 09.09.2019
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня
13:01 09.09.2019
Болтон про обмін: ми маємо надію побачити ще більше возз'єднань українців зі своїми сім'ями
08:35 09.09.2019
Допомога від партнерів: найбільше грошей Україні дають США — $2,2 млрд за пів року
13:01 05.09.2019
Десантные катера «Кентавр» протестированы и готовы к госиспытаниям
12:21 03.09.2019
США выделят Украине 250 млн долларов военной помощи только при условии успешной борьбы с коррупцией
11:01 03.09.2019
До України збираються прибути американські сенатори, яким заборонили в’їзд до Росії
17:11 01.09.2019
"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и Польшей
08:11 01.09.2019
Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Россия Россия
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 13.09.2019
"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
10:41 13.09.2019
Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський
10:21 13.09.2019
Держдепартамент США пояснив, на шо Україна зможе витратити додаткову допомогу
10:01 13.09.2019
Морской инженерный полк Черноморского флота РФ проводит учения по разминированию побережья
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд