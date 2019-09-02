Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота России развернули полевой лагерь в оккупированном Крыму и приступили к отработке элементов боевой подготовки, полевой выход продлится до конца сентября .

"Личный состав отработает минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров", - говорится в пресс-релизе ЧФ, передает Интерфакс.

Военнослужащие выполнят также комплекс задач "по подготовке и содержанию маршрутов передвижения сил, в том числе через водные преграды, водоочистку и электроснабжение сил в полевых условиях, охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника".