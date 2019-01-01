Росія заявила про закінчення війни в Сирії

09:51 13.09.2019   Россия

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії "дійсно закінчилася".

Про це міністр повідомив в інтерв'ю газеті "Труд", інформує УНН.

"Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", - заявив Лавров, додавши, що осередки напруженості зберігаються лише на територіях, непідконтрольних сирійському уряду - в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.

Глава МЗС назвав першочерговими завданнями надання гуманітарної допомоги і підтримку політичного процесу з врегулювання сирійської кризи для стабілізації обстановки як в країні, так і в усьому регіоні.

Нагадаємо, Туреччина оголосила про нову операцію в Сирії проти курдів.



Ще на цю тему:

16:45 12.09.2019
Российским военным в Сирии отказались выплачивать компенсацию и кормить
19:41 05.09.2019
Сирійські повстанці заявили про ліквідацію російських найманців
19:20 29.08.2019
СМИ Турции: Асад выжимает деньги из бизнесменов, чтобы расплатиться с РФ
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
10:30 01.10.2018
Жертвами российской "контртеррористической операции" в Сирии стали более 18 тысяч человек
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
16:36 18.09.2018
Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада
14:05 18.09.2018
Сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль
18:39 07.09.2018
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
15:07 07.09.2018
РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии
15:54 04.09.2018
ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
19:07 30.08.2018
Самый большой российский контейнеровоз везет в Сирию военный груз / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Россия Россия
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 13.09.2019
"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
10:41 13.09.2019
Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський
10:21 13.09.2019
Держдепартамент США пояснив, на шо Україна зможе витратити додаткову допомогу
10:01 13.09.2019
Морской инженерный полк Черноморского флота РФ проводит учения по разминированию побережья
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд