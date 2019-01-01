Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії "дійсно закінчилася".

Про це міністр повідомив в інтерв'ю газеті "Труд", інформує УНН.

"Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя", - заявив Лавров, додавши, що осередки напруженості зберігаються лише на територіях, непідконтрольних сирійському уряду - в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.

Глава МЗС назвав першочерговими завданнями надання гуманітарної допомоги і підтримку політичного процесу з врегулювання сирійської кризи для стабілізації обстановки як в країні, так і в усьому регіоні.

Нагадаємо, Туреччина оголосила про нову операцію в Сирії проти курдів.