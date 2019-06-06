У Джанкої, Красноперекопську та Армянську РФ повністю глушить українське радіо

09:41 13.09.2019   Крым

Мінімум у десяти населених пунктах північного Криму український радіосигнал заблокований повністю, ще в девʼяти - частково.

Це підтверджує моніторинг Кримської правозахисної групи (КПГ), проведений поточного місяця, передає Укрінформ.

«Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM-радіостанцій у 19 населених пунктах північного Криму: містах Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населених пунктах, розташованих уздовж основних автодоріг - Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Красноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне Озеро, Завіт-Ленінський, Єрмакове, Придорожнє, Передмістне, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка», - йдеться у повідомленні КПГ.

Зокрема, в населених пунктах Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Красноармійське чути тільки по одній українській радіостанції.

У Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленій Ниві - по дві, а в Передмістному - шість українських радіостанцій.

Крім того, радіо «Культура», «Крим.Реалії», «Промінь» і «Армія FM» можна почути лише в трьох населених пунктах, «Херсон FM» - у чотирьох, «Українське радіо», «Люкс FM», «Радіо НВ» - у двох із 19 досліджених. В одному населеному пункті чути сигнал радіо «Нова Каховка».

Біля КПВВ «Чонгар» на окупованій території Криму можна почути п'ять українських станцій: «Українське радіо», «Промінь», «Армія FM», «Крим.Реалії» і «Херсон FM».

На частотах «Радіо НВ» і «Перець FM» чути російське радіо «Море». Ця станція також мовить на частоті 90,8 МГц. На частоті радіо «Хаят» мовить російський «Маяк».

Біля КПВВ «Чаплинка» на окупованій території чути сигнал чотирьох українських станцій - радіо «Культура», «Люкс FM» «Крим.Реалії», «Армія FM», «Промінь».

При цьому російське радіо «Спутник» мовить замість «Українського радіо». На трьох частотах замість «Радіо НВ» і «Перець FM» мовить радіо «Море», а на частоті радіо «Промінь» мовлять російські «Вести ФМ».

Хвилю «Херсон FM» заглушає російське радіо «Ватан Седаси».

У десяти населених пунктах (Мартинівка, Солоне Озеро, Єрмакове, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Красноперекопськ, Армянськ) на українських радіочастотах чути тільки російські FM-станції.

Мовлення українських FM з боку Чаплинки і Чонгара в північному Криму також перекривають російські радіо «Крым», «Море», «Спутник», «Маяк», «Ватан Седаси» «Вести», захопивши частоти радіо «Культура», «Перец», «Мейдан», «Хаят», «Промінь» «Українське радіо», «Армія FM», «Радіо НВ», «Крим.Реаліі», «Херсон FM».

«Таким чином, російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів засуджене Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році», - заявляють у Кримській правозахисній групі.



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