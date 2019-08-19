Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
|09:31 13.09.2019
|Молдова
Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску вважає, що утилізація російських боєприпасів на території невизнаного Придністров'я має проводитися за підтримки ЄС, США і України.
Про це глава зовнішньополітичного відомства Молдови заявив на пресконференції в Кишиневі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«США, Євросоюз і Україна залишаються повністю залученими до наших зусиль задля розв'язання таких складних питань. Тому процес утилізації російських боєприпасів, складованих у селі Колбасна, може бути здійснений тільки за підтримки партнерів: США, ЄС і України», - заявив Попеску.
Питання утилізації російського озброєння на території невизнаного Придністров'я обговорювалося також під час зустрічі Ніку Попеску з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Раніше про готовність розпочати цей процес заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
Як повідомлялося, на військових складах у селі Колбасна Рибницького району Придністров'я ще з радянських часів зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.
Ще на цю тему:
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Президент Молдови терміново збирає радбез
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв