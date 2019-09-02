Комплексна лінгвістична експертиза, замовлена обвинуваченням у рамках "справи Мемедемінова", була складена з помилками і може бути визнана "неприпустимим доказом" у Європейському суді.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у коментарі, опублікованому "Кримською солідарністю" в Facebook, передає Укрінформ.

"Експертизи, які лягали в основу вироку в інших справах саме цього експерта-лінгвіста, Європейським судом були визнані як неприпустимі докази, і в майбутньому, можливо, і ця експертиза буде визнана аналогічною, тому у Північно-Кавказького окружного військового суду ще є можливість самим визнати цей доказ неприпустимим, щоб у подальшому Європейський суд цього не робив і не призначав величезні суми виплат коштом простих платників податків", - прокоментував Семедляєв.

За його словами, експерт-лінгвіст з Нижнього Новгорода, яка проводила комплексну експертизу у "справі Мемедемінова", частково визнала, що нею допущені технічні помилки.

"Тобто замість організації Хізб ут-Тахрір вказано Ісламська держава, замість монологу — діалог та інші помилки, з якими сама експерт погодилася. Але багато моментів експерт не змогла пояснити — наприклад, яким чином з якогось контексту, де не йдеться про ворожнечу і немає якихось закликів, вона робить такі висновки", - розповів адвокат.

Крім того, експерт відмовлялася відповідати на запитання захисту, навіть коли суд не давав дозволу на зняття питань.

Наприклад, експерт, за словами Семедляєва, не змогла пояснити, яким чином відбувалася оцінка змісту слів Мемедемінова, висловлених у відео ймовірно арабською мовою.

Як повідомлялося раніше, активіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Журналіста-документаліста і блогера повезли на допит в управління ФСБ у Сімферополі, а 23 березня кримський "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації".