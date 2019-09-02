«Україна має довести ЄС і НАТО, що свобода пересування на морі для них така ж важлива» — екскомандувач сил НАТО в Європі

07:41 13.09.2019   Крым

Україна повинна намагатися довести НАТО та Європейському Союзу, що свобода пересування на морі, зокрема в Керченській протоці така ж важлива для них, як і для неї.

Про це в інтерв’ю hromadske заявив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Філіп Брідлав.

«Я гадаю, що головне на місці України, найважча частина цієї історії — як Україна зможе довести усьому світові, зокрема НАТО та ЄС, й іншим: ось ця свобода пересування в морі така ж важлива для вас, як і для нас. І це у нас усіх є проблема із нашою країною-сусідом щодо свободи проходження в Азові та Керченській протоці. Якщо вдасться це питання владнати політично, я не маю сумнівів, що вийде і у військовому плані», — зазначив він.

За словами Брідлава, це нормальна ситуація, коли НАТО може допомогти країнам, які не є його членами. А сама ідея постійної присутності міжнародних флотів у Чорному морі, поблизу Керчі та інших важливих місцях є необхідною.

«Існує багато флотів найпотужніших держав світу, які є значною частиною їхньої місії — підтримувати свободу пересування в усіх світових водах. Чи вони розглядають Азовське море як міжнародний водний простір, який ділить більш, ніж одна країна? Я гадаю, що так. Щонайменше тому, що тут розташований Маріуполь і низка інших портів, які є дуже важливими і ваш вплив залежить від можливості використовувати ці порти. І я разом з іншими фахівцями наполягаю, що це те, що треба намагатися донести. І сама ідея постійної присутності міжнародних флотів у Чорному морі, поблизу Керчі та інших важливих місцях є необхідною. Ми усі в цьому зацікавлені. У вас буде можливість вільно контролювати ці води, аби безперешкодно вести торгівлю з усім світом», наголосив Брідлав.

Зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.

При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення. В низці регіонів України оголосили воєнний стан.

Усіх українців звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада 2018-го їх вивезли до СІЗО Москви.

7 вересня відбувся великий обмін полонених, з російського полону повернулися 35 українців. Серед них — 24 моряки, яких РФ захопила в Керченській протоці, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші, чиї прізвища кілька років поспіль звучали майже на всіх міжнародних зустрічах як прізвища політв'язнів.

Однак, попри масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців. Зокрема — кримський активіст Олексій Чірній, засуджений у справі так званих «українських диверсантів» Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар.

На непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.



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