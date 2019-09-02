Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам
|09:01 13.09.2019
|Крым
Президент Володимир Зеленський має намір видати 24 звільненим українським морякам квартири в Одесі після того, як 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 на 35".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.
Згідно з повідомленням, у четвер Президент на парковому дворі Маріїнського палацу зустрівся зі звільненими моряками, де подарував кожному президентські годинники. На зустрічі моряки подякували президентові за повернення додому.
Зеленський підкреслив, що операція з повернення українців із полону була надскладною.
"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", - сказав він.
Також президент подякував родичам моряків за підтримку. Крім того, деякі з моряків запросили президента на свої весілля.
Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну. Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
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