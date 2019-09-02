Оккупированный Крым в экологическом рейтинге оккупантов занял 61 место из 85

08:51 13.09.2019   Крым

По итогам лета 2019 года оккупированный Крым в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации» опустился на 4 пункта и занял 61-е из 85 мест.

Об этом свидетельствуют результаты экомониторинга российской общественной организации «Зеленый патруль». Об этом сообщает РИА Новости Крым, передает Флот2017.  

В 2014 году эксперты включили в экологических мониторинг оккупированный Крымский полуостров: так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Среди причин низкого рейтинга эксперты называют химические выбросы в атмосферу в следствие работы химпредприятий на севере Крыма, уничтожение Бакальской косы (село Стерегущее, Западный Крым) из-за незаконной добычи песка, разработка заброшенного карьера в селе Камышинка (Симферопольский район) для нужд трассы «Таврида», засоление и минерализация почв.

По итогам лета-2019 Севастополь занимает 73-е место. На столь низкое место повлияло исчезновение либо сокращение популяций краснокнижных видов, проведение незаконных земельные работы в водоохранной зоне между поселками Любимовка и Вязовая Роща, острая проблема с состоянием очистных сооружений.

Эксперты отмечают, что питьевая вода практически на всем полуострове, особенно на севере, в его степной части, низкого качества, и очень часто люди получают из крана техническую воду, непригодную даже для полива огородов - почва тут же засаливается.

По мнению директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова за 5 лет в регионе можно было решить намного больше проблем, поскольку финансирование огромное, но «основные средства направляются на дороги, на строительство Крымского моста, электроэнергетику, бурение новых скважин».

В так называемом «минэкологии» Крыма комментировать экорейтинг отказались, сославшись на то, что «составляли этот рейтинг не мы»



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