Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС – моряк Гриценко

08:41 13.09.2019   Крым

Киев начал переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал капитан второго ранга Денис Гриценко, который командовал переходом украинских кораблей из Одессы в Мариуполь, передает корреспондент издания "ГОРДОН". 

"Фактически РФ выполнила условие [Международного] трибунала [по морскому праву], по которому она должна вернуть корабли и моряков... Насколько мне известно, сейчас идут переговоры по возвращению кораблей в Украину. Это выполнение решения трибунала. Моряков Россия вернула, сейчас они должны отдать катера", – сказал он.

Гриценко отметил, что в 2014 году участвовал в возвращении украинских катеров из оккупированного Крыма на подконтрольную Киеву территорию. 

"У меня есть небольшой опыт 2014 года... Думаю, это будут перегонные экипажи, которые будут приезжать в РФ, осматривать суда. [Корабли] буксиром выведут за границы территориальных вод и там передадут, как это было в 2014 году", – добавил командир дивизиона. 

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. 

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
 



Ще на цю тему:

10:41 13.09.2019
Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський
08:11 13.09.2019
Звільнені моряки готові повторити прохід через Керченську протоку
08:01 13.09.2019
Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у російському полоні
18:00 12.09.2019
Студент из оккупированного Крыма стал чемпионом мира по плаванию
20:31 11.09.2019
Справа MH17: Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків на підозрюваного
20:15 11.09.2019
Оккупанты травят северный Крым: в Красноперекопске готовятся производить хлор
17:20 11.09.2019
Перше рішення ЄСПЛ щодо Криму очікується за 6-12 місяців – урядовий уповноважений
17:01 11.09.2019
Білорусь платить Росії податки за санаторій в окупованому Криму - InformNapalm
16:01 11.09.2019
Визволені з РФ моряки і політв'язні отримають по 100 тисяч — Денісова
14:30 11.09.2019
Україна vs Росія: ЄСПЛ завершив попередні слухання щодо прав людини у Криму
14:21 11.09.2019
Кримська справа в ЄСПЛ: Росія визнала контроль в Криму з 18 березня 2014 року
14:15 11.09.2019
Україна в ЄСПЛ рішуче заявила про порушення прав українців в окупованому Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Россия Россия
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 13.09.2019
"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
10:41 13.09.2019
Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський
10:21 13.09.2019
Держдепартамент США пояснив, на шо Україна зможе витратити додаткову допомогу
10:01 13.09.2019
Морской инженерный полк Черноморского флота РФ проводит учения по разминированию побережья
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд