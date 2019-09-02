Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС – моряк Гриценко
|08:41 13.09.2019
|Крым
Киев начал переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Украины.
Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал капитан второго ранга Денис Гриценко, который командовал переходом украинских кораблей из Одессы в Мариуполь, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Фактически РФ выполнила условие [Международного] трибунала [по морскому праву], по которому она должна вернуть корабли и моряков... Насколько мне известно, сейчас идут переговоры по возвращению кораблей в Украину. Это выполнение решения трибунала. Моряков Россия вернула, сейчас они должны отдать катера", – сказал он.
Гриценко отметил, что в 2014 году участвовал в возвращении украинских катеров из оккупированного Крыма на подконтрольную Киеву территорию.
"У меня есть небольшой опыт 2014 года... Думаю, это будут перегонные экипажи, которые будут приезжать в РФ, осматривать суда. [Корабли] буксиром выведут за границы территориальных вод и там передадут, как это было в 2014 году", – добавил командир дивизиона.
25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.
25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
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