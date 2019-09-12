Прокуратура Болгарії опублікувала записку російською мовою, підписану головою руху "Русофіли" Ніколаєм Маліновим, якому висунули звинувачення у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Дневник".

Малінов, раніше двічі депутат від Соціалістичної партії, вийшов з-під арешту під заставу у розмірі близько 28 тисяч доларів. Йому заборонили виїжджати з країни.

Обвинувачення заявило, що публікація документа викликана зацікавленням болгарських громадян бути поінформованими про дії правоохоронних органів. Дані є лише частиною вилученого матеріалу та публікуються з дозволу контролюючого прокурора. Державна прокуратура запевняє, що повідомлення не містить інформації, яка завдає шкоди правам та інтересам, а також особистим даним третіх осіб.

Звіт був написаний на 4-сторінках з 3 додатками і містив інформацію про діяльність "Русофілів", створення економічної основи для діяльності руху та резюме Малінова. У двох додатках йшлося про отримання контролю над підприємством ВПК "Дунарит" компанією "Емко" та пропозиція Цветана Василева, власника групи банку КТБ, "щодо продажу активів".

Незрозуміло, кому адресовано звіт "Про геополітичну переорієнтацію Болгарії", а також невідома дата його складання чи надсилання.

У тексті йдеться про те, що Болгарія понад чверть століття перебувала повністю під впливом Сполучених Штатів і навіть є колонією США.

Згідно з текстом, Болгарія повинна будувати своє майбутнє разом з Росією, "яка сильніша за нас і без якої ми не виживемо".

Йдеться план створення потужного медіа для поширення повідомлень русофільської спільноти, створення впливового аналітичного центру та профільної русофільської партії.

Допомога шукається для "великого прориву в інформаційному просторі" через впливові телевізійні та інформаційні агенції, купівлю акцій найбільшої телекомунікаційної компанії в Болгарії Vivacom за допомогою Внешторгбанку (ВТБ) та пошук інвестора, щоб компанія залишалася під російським контролем.

Пропонується посилити економічні зв’язки між Болгарією та Росією у галузі сільського господарства, а зайняті в цьому секторі будуть поступово інтегруватися у виборчу масу русофілів.

Партію планували зробити неодмінним чинником в болгарському парламенті, який буде боротися за геополітичну переорієнтацію країни.

Є докір щодо Росії, яка "ще чекає, коли болгари впораються самостійно", що пояснюється "незнанням культурного моделювання малих народів".

"Русофіли" не можуть зробити це самостійно без російської підтримки, вираженої в придбанні прибуткових галузей болгарської економіки, пише Малінов.

У додатку 2 до доповідної записки зазначено, що "для створення адекватної економічної основи для нашого бізнесу ми взяли на себе дотацію активів, що перевищують 1,5 мільярда євро з боку колишнього банкіра Цветана Василева до російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. Ці активи не повинні були потрапити в болгарські руки, оскільки болгарська держава всіма силами буде втручатися".

У період з січня по березень 2015 року було домовлено про передачу Малофєєву мобільного оператора Vivacom, підприємств військово-промислового комплексу "Дунарит" та "Авіонамс", телекомпаній ТВ7 і ББТ, йдеться в документі. "На жаль, нам не вдалося отримати ці компанії (телебачення - ред.), оскільки держава була повністю проти нас, відмовившись у реєстрації нового власника проросійським профілем", - написав Малінов.

У звіті закликають допомогти контролювати Vivacom за допомогою ВТБ, який має найбільший потенціал, щоб мати можливість впливати на один із значних економічних секторів країни. За підрахунками Малінова, компанія може перейти під російський вплив з інвестиціями близько 800 - 850 мільйонів євро, що було б на 200 - 400 мільйонів євро нижче ринкової оцінки. ВТБ нині контролює 20% "Вивателеком".

План Малінова полягає у використанні отриманих коштів для фінансування майбутнього політичного проєкту.

Голова "Русофілів" бачить можливості двосторонньої співпраці у експорті кваліфікованої робочої сили з Болгарії до Росії у галузі будівництва, комунальних послуг та транспорту.

Російському мільярдеру Костянтину Малофєєву заборонили в'їзд до Болгарії протягом 10 років, як і російському генералу Леоніду Решетникову. У прокуратурі заявляють, що Малінов працював на дві російські організації майже дев'ять років, принаймні 30 разів зустрічаючись з директором Російського інституту стратегічних досліджень Решетніковим та з бізнесменом Костянтином Малофєєвим.