Україна оголосила конкурси на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"
|08:21 13.09.2019
|Украина
Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення концесійних конкурсів із передання в концесію майна держпідприємств "Стивідорна компанія "Ольвія" та "Херсонський морський торговельний порт" і відповідного майна держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).
Як зазначено в публікації в четвер в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", у випадку "Ольвії" концесія за результатами конкурсу надається на 35 років, у випадку Херсонського порту - 30 років.
Заявки на участь приймаються протягом 60 днів, передає Інтерфакс-Україна.
Як раніше зазначив на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян, основне завдання двох зазначених пілотних проектів - залучити міжнародні практики і технології в українські порти.
На проведення конкурсу та визначення переможця чинне законодавство дає трохи більше ніж три місяці.
"З переможцями буде укладено договори, сторонами яких стануть: Мінінфраструктури, АМПУ, компанія переможець конкурсу, а також підприємство (SPV, т. зв. проектна компанія), яке буде створено і зареєстровано переможцем конкурсу в Україні для реалізації проекту", - уточнює АМПУ.
Згідно з раніше оприлюдненою документацією, загальний обсяг очікуваних інвестицій із боку концесіонерів становитиме 17,3 млрд грн протягом 35-річного терміну концесії для "Ольвії" та 1,4 млрд грн за 30 років концесії херсонського порту. Інвестиції буде направлено на оновлення інфраструктури та розвиток портів.
Протягом перших трьох років в "Ольвії" планується побудувати новий зерновий термінал потужністю 2 млн тонн/рік (інвестиції 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" здійснити невідкладне оновлення активів (інвестиції 216 млн грн).
За даними Мінінфраструктури, зацікавленість у концесії держстивідорів у портах "Ольвія" і "Херсон" раніше проявили більш як 25 українських і зарубіжних компаній зі США, Китаю, Франції, Швейцарії, Великої Британії, Японії, Туреччини, Катару і Кореї. Зокрема, "Нібулон", один із найбільших зернотрейдерів України, зазначав, що може інвестувати в Херсонський порт.
Мінінфраструктури та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку з метою розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) у портовій галузі 14 листопада 2017 року підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким IFC допоможе структурувати проекти державно-приватного партнерства (ДПП) у двох зазначених вище українських портах.
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