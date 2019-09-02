Звільнені українські моряки готові повторити прохід через контрольовану Росією Керченську протоку, якщо отримають такий наказ.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання журналіста, чи готові моряки повторити за необхідності прохід через контрольовану Росією Керченську протоку, Гриценко відповів:

"Ми є військовослужбовцями Збройних сил України, і я цим пишаюся, як і інші хлопці. Якщо потрібно буде зараз поїхати і виконувати завдання за призначенням, я готовий зараз це зробити. І я на 100% впевнений, що й інші хлопці теж".

Як повідомлялося раніше, звільнені українські моряки не готові їхати до Росії свідчити у власній справі, проте готові співпрацювати в режимі онлайн.