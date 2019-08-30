Білий дім погодився розблокувати кошти військової допомоги США Україні.

Про це повідомляє з посиланням на двох сенаторів США журналіст американського видання Defense News Джо Гулд у Twitter, пише Укрінформ.

“(Сенатор США від республіканської партії - ред.) Ліндсі Грем щойно сказав, що адміністрація президента США Дональда Трампа сьогодні схвалила продовження фінансування на оборонну зброю для України”, - повідомив він.

Журналіст додав, що сенатор, який виступав на засіданні комітету Сенату з асигнувань, не надав додаткових деталей.

Пізніше Гулд додав, що сенатор Дік Дурбін також підтвердив: рішення продовжити фінансування було ухвалене у Білому домі вчора.

Як повідомялось, раніше президент США Дональд Трамп ініціював перевірку коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні у розмірі $250 млн, через що виділення коштів було тимчасово призупинене.