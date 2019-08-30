Трамп розблокував кошти на військову допомогу Україні — журналіст
|21:10 12.09.2019
|Украина
Білий дім погодився розблокувати кошти військової допомоги США Україні.
Про це повідомляє з посиланням на двох сенаторів США журналіст американського видання Defense News Джо Гулд у Twitter, пише Укрінформ.
“(Сенатор США від республіканської партії - ред.) Ліндсі Грем щойно сказав, що адміністрація президента США Дональда Трампа сьогодні схвалила продовження фінансування на оборонну зброю для України”, - повідомив він.
Журналіст додав, що сенатор, який виступав на засіданні комітету Сенату з асигнувань, не надав додаткових деталей.
Пізніше Гулд додав, що сенатор Дік Дурбін також підтвердив: рішення продовжити фінансування було ухвалене у Білому домі вчора.
Як повідомялось, раніше президент США Дональд Трамп ініціював перевірку коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні у розмірі $250 млн, через що виділення коштів було тимчасово призупинене.
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