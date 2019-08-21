Промсвязьбанк (ПСБ) до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщают российские СМИ со ссылкой на председателя ПСБ Петра Фрадкова, передает Военное.РФ.



Со слов Фрадкова, ранее предприятия ОПК уже передали Промсвязьбанку около 100 млрд рублей.

"Были выпущены соответствующие распоряжения правительства, по которым часть портфеля оборонно-промышленного комплекса приходила к нам. Первое распоряжение было исполнено, сейчас подписано и реализуется второе распоряжение", – пояснил председатель Промсвязьбанка.

В начале 2018 года Промсвязьбанк выбрали в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам: ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом.

Сейчас список таких кредитных организаций засекречен, но по состоянию на 1 ноября 2017 года в него входили ВТБ, Сбербанк, банк "Россия", Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк. Из этих банков о намерении передать оборонные активы в Промсвязьбанк официально заявляли Сбербанк и ВТБ. В свою очередь, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов неоднократно заявлял, что Новикомбанк намерен остаться в "обойме" структур, финансирующих предприятия оборонно-промышленного комплекса.