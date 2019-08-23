Поступившие в бюджет оккупированного Симферополя за восемь месяцев 2019 года собственные доходы в объеме свыше 2 млрд руб превысили аналогичные показатели прошлого года на 103,1 млн руб (5,4%).

Об этом сообщила начальник "департамента финансов" оккупационной администрации Симферополя Виктория Надолинская, пишет Крыминформ.

«Наибольший удельный вес, а именно 46,2% собственных поступлений, сохраняется по поступлениям налога на доходы физических лиц. Так, указанный налог поступил в сумме 936,2 миллиона рублей, что на 9,1%, или 77,8 миллиона рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Применение плательщиками специальных налоговых режимов обеспечило поступление в бюджет города 293,6 миллиона рублей, или 14,5% в объеме доходов. Из единого налога на вмененный доход поступило 213,5 миллиона рублей, а также с налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 75,4 миллиона рублей», – цитирует Надолинскую пресс-служба оккупационного ведомства.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года достигнут существенный рост – на 11,2%, или 56,3 миллиона рублей – по доходам от использования муниципального имущества. В казну города уже поступили средства в объеме 560,3 миллиона рублей. «Значительный прирост по доходам от сдачи в аренду имущества – на 18,6%, или 19,2 миллиона рублей и арендной платы за земельные участки муниципальной собственности – на 8,9%, или 31,4 миллиона рублей. Перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий выросли на 19,6%, или 5,4 миллиона рублей. Плата за размещение нестационарных торговых объектов также увеличилась на 27,2%, или на 2,8 миллиона рублей», – отметила Надолинская.

Кроме того, город получил межбюджетных трансфертов в объеме более 4 млрд рублей, что составило почти 93% плановых показателей, предусмотренных на январь – август текущего года.