Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) применили новые способы поражения цели на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках двухстороннего ротного тактического учения (РТУ).

В учении для эффективного поражения групповых целей с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Главный критерий выполнения данного упражнения, является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям.

Также, снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до полутора тысяч метров.

В ходе боевой учебы снайперов, особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника.

В двухстороннем ротном тактическом учении привлечено более 500 тысяч военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С».

МО также сообщает, что мотострелки соединения ЮВО на боевых машинах пехоты БМП-3 приступили к форсированию водных естественных преград на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Каповка. На воде механики-водители БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и другие манёвры.

На занятия, которые проходят посменно, привлечены около 1000 военнослужащих соединения, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.