ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
|20:40 12.09.2019
|Россия
Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) применили новые способы поражения цели на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках двухстороннего ротного тактического учения (РТУ).
В учении для эффективного поражения групповых целей с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Главный критерий выполнения данного упражнения, является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям.
Также, снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до полутора тысяч метров.
В ходе боевой учебы снайперов, особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника.
В двухстороннем ротном тактическом учении привлечено более 500 тысяч военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С».
МО также сообщает, что мотострелки соединения ЮВО на боевых машинах пехоты БМП-3 приступили к форсированию водных естественных преград на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.
Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Каповка. На воде механики-водители БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и другие манёвры.
На занятия, которые проходят посменно, привлечены около 1000 военнослужащих соединения, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.
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