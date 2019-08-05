В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
|20:30 12.09.2019
|Азовский район
13 и 14 сентября в Бердянске пройдет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, из-за чего на отдельных территориях возможно временное введение особого режима.
Об этом сообщил в Facebook помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, пишет Информационное сопротивление.
«На протяжении 13-14 сентября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения», — написал Левченко.
Он уточнил, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.
«Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.», — предупредил Левченко.
Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
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