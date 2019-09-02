Звільнений моряк пояснив, чому не стріляли у відповідь під час захоплення

20:20 12.09.2019   Крым

Звільнені з російського полону моряки готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко.

“Усі 24 військовослужбовці готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України... Ми є військовослужбовцями Збройних Сил і цим пишаємося. Якщо треба буде поїхати і виконувати завдання за призначенням, то я готовий зараз це зробити. І я на сто відсотків упевнений, що і решта хлопців також”, - сказав він.

На запитання, чому моряки не відкривали вогонь у відповідь по противнику, Гриценко відповів: “Ми йшли виконувати завдання не з метою застосовувати зброю. Це був мирний перехід. Це була позаштатна ситуація не спланована ні тією, ні іншою країною. І рішення треба було ухвалювати на місці. Я ухвалив таке рішення”.

За словами Гриценка, морський перехід судна з порту Одеси до Бердянська був плановим і моряки були попереджені про можливі провокації з боку РФ.

Старшина першої статті Олег Мельничук — командир рейдового буксира "Яни Капу" наголосив, що його екіпаж під час переходу діяв злагоджено і згідно з усіма встановленими правилами.

Про це він повідомив під час пресконференції в Укрінформі.

“Під час переходу екіпаж діяв дуже злагоджено, згідно з усіма встановленими правилами, всі трималися. Велика подяка екіпажу за все, що вони пройшли зі мною і що я пройшов із ними”, - сказав Мельничук.

Як повідомлялося, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



Ще на цю тему:

08:45 12.09.2019
Российский боевой корабль пополнил запасы на Кипре / Фото
21:00 11.09.2019
Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»
20:01 11.09.2019
Россия не закроет вопрос с Трибуналом, пока не вернет корабли ВМСУ – Бабин
13:21 11.09.2019
Спасательное судно Черноморского флота РФ выполняет спуск аппарата АС-28 в море
10:45 10.09.2019
Источники: Крейсер "Москва" выйдет в море до конца 2019 года
09:40 06.09.2019
Новейший морской тральщик ЧФ ждут в оккупированном Севастополе 7 сентября
08:30 06.09.2019
Розвідка: РФ відпрацює вторгнення в Україну з Криму
16:01 05.09.2019
Міноборони фіксує значну активізацію літаків-розвідників РФ біля кордону
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
18:30 04.09.2019
У Криму окупанти відкрили ще п'ять справ за ухилення від служби в армії РФ
11:00 04.09.2019
Спасательный буксир ЧФ прошел Суэцкий канал и возвращается в Севастополь / Фото
10:40 04.09.2019
На Черноморском флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2019 года
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
20:10 12.09.2019
Бюджет Газпрома "трещит по швам": только на трубопроводы не хватает 427 миллиардов рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 12.09.2019
Трамп розблокував кошти на військову допомогу Україні — журналіст
20:50 12.09.2019
Собственные доходы бюджета Симферополя превысили прошлогодние
20:20 12.09.2019
Звільнений моряк пояснив, чому не стріляли у відповідь під час захоплення
20:20 12.09.2019
Ар'єв: Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про кримських татар перенесли
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд