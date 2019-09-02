Звільнені з російського полону моряки готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко.

“Усі 24 військовослужбовці готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України... Ми є військовослужбовцями Збройних Сил і цим пишаємося. Якщо треба буде поїхати і виконувати завдання за призначенням, то я готовий зараз це зробити. І я на сто відсотків упевнений, що і решта хлопців також”, - сказав він.

На запитання, чому моряки не відкривали вогонь у відповідь по противнику, Гриценко відповів: “Ми йшли виконувати завдання не з метою застосовувати зброю. Це був мирний перехід. Це була позаштатна ситуація не спланована ні тією, ні іншою країною. І рішення треба було ухвалювати на місці. Я ухвалив таке рішення”.

За словами Гриценка, морський перехід судна з порту Одеси до Бердянська був плановим і моряки були попереджені про можливі провокації з боку РФ.

Старшина першої статті Олег Мельничук — командир рейдового буксира "Яни Капу" наголосив, що його екіпаж під час переходу діяв злагоджено і згідно з усіма встановленими правилами.

Про це він повідомив під час пресконференції в Укрінформі.

“Під час переходу екіпаж діяв дуже злагоджено, згідно з усіма встановленими правилами, всі трималися. Велика подяка екіпажу за все, що вони пройшли зі мною і що я пройшов із ними”, - сказав Мельничук.

Як повідомлялося, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.