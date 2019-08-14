Падение продаж на всех рынках и двукратный обвал спотовых цен на газ в Европе довели «Газпром» до состояния кассового разрыва, покрывать который компания планирует за счет ударного привлечения долга.

В ходе традиционного пересмотра бюджета после прохождения первого полугодия «Газпром» решил в 2,4 раза увеличить план по займам на рынке: вместо 298 млрд рублей компании потребутеся 725 млрд (11,1 млрд долларов), сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник, передает finanz.ru.

В результате долговая программа «Газпрома» приблизится к историческому рекорду, поставленному в прошлому году (740 млрд рублей).

Бюджет «Газпрома» трещит по швам из-за резкого ухудшения операционной среды на ключевом, европейском рынке: за первое поставки газа в Евросоюз сократились на 8,9% (117,9 млрд кубометров).

Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.

Наплыв сжиженного газа, доля которого на европейском рынке взлетела с 10% до 20%, обрушил цены. В среднем во втором квартале российский газ уходил в ЕС по 207 долларов за тысячу кубометров - на 20% дешевле, чем в начале года, и на 13% дешевле, чем «Газпром» закладывал в свой бюджет (230-250 долларов за тысячу кубометров).

На спотовом рынке газовые котировки рухнули вдвое: на британском газовом хабе NBP контракты с немедленной поставкой продаются по 130 долларов за тысячу кубометров, хотя на конец 2018 года цены достигали 250 долларов.

Во втором квартале «Газпром» впервые за 1,5 года стал убыточен с точки зрения денежных потоков: расходы на капитальные стройки на 55 млрд рублей превысили поступления от операционной деятельности.

В состоянии кассового разрыва компания останется в таком режиме как минимум до конца 2021 года, прогнозирует Сбербанк CIB.

В бюджет «Газпрома» на текущий год заложены капитальные инвестиции на 1,326 триллиона рублей, еще 246,9 млрд рублей нужно направить на дивиденды. Операционный денежный поток - чуть больше триллиона рублей - не сможет покрыть нужной суммы.

Не хватит его и на инвестпрограммы 2020-21 гг, составляющие 1,065 и 1,251 триллиона рублей соответственно, полагают в Сбербанк CIB.

Помимо долга у «Газпрома» есть и недолговые источники покрытия дефицита бюджета, говорит аналитик Сбербанк CIB Алексей Булгаков. У компании есть «подушка наличных» - 1,053 трлн рублей лежат на банковских счетах и депозитах.

Кроме того, «Газпром» может продолжить продажу казначейских акций, указывает Булгаков. 26 июля компания неожиданно реализовала пакет на 2,2 млрд долларов, который находился на балансе одной из ее офшорных структур. И хотя сделка была проведена через биржу и привлекла более сотни инвесторов, все акции достались одному покупателю, которым, по данным Bloomberg, оказался миллиардер Аркадий Ротенберг.

До конца 2019 года «Газпром» может продать акций еще на 3 млрд долларов, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.