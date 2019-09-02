Ар'єв: Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про кримських татар перенесли

20:20 12.09.2019   Крым

ПАРЄ з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

Про це поінформував народний депутат України Володимир Ар'єв , повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки. Цікаво, що перенесення підтримали росіяни. Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим», - заявив Ар'єв.

Проте народний депутат повідомив, що доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту.

«Отже, робота над доповіддю триватиме, і є шанс на цілком адекватний фінальний текст. Боротьба теж триває», - переконаний депутат.

Осіння сесія ПАРЄ пройде у період з 30 вересня по 4 жовтня.



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