ПАРЄ з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

Про це поінформував народний депутат України Володимир Ар'єв , повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки. Цікаво, що перенесення підтримали росіяни. Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим», - заявив Ар'єв.

Проте народний депутат повідомив, що доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту.

«Отже, робота над доповіддю триватиме, і є шанс на цілком адекватний фінальний текст. Боротьба теж триває», - переконаний депутат.

Осіння сесія ПАРЄ пройде у період з 30 вересня по 4 жовтня.