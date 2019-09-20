SOURIA: В окупованому Севастополі зафіксовано санкційне сирійське судно / Фото
|20:00 12.09.2019
|Крым
SOURIA (IMO: 9274331, MMSI: 468392000, Call Sign: YKRK, Flag: Syria [SY]) пройшла Босфором в Чорне море 04.09.2019 і вимкнула АІС.
10.09.2019 порушника, який перебуває під санкціями OFAC за сирійським списком, було зафіксовано біля причалу стівідорної компанії АВЛІТА в окупованому Севастополі, пише myrotvorets.news.
Для ідентифікації судна використана фотографія з порталу МарінТрафік.
Зауважимо, що всі 3 сирійські судна, які належать державній компанії SYRIAN GENERAL AUTHORITY (IMO: 0104263) – SOURIA (IMO: 9274331), LAODICEA (IMO: 9274343), FINIKIA (IMO: 9385233) – дуже схожі за зовнішніми ознаками. Однак нами встановлено, що LAODICEA наразі перебуває в іншому закритому кримському порту – в Феодосії, що відображено в нашому матеріалі:
FINIKIA зараз знаходиться в Середземному морі.
Отже, в севастопольському порту сьогодні, 10.09.2019, нами зафіксовано санкційне сирійське судно SOURIA.
Фото myrotvorets.news.
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