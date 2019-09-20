SOURIA (IMO: 9274331, MMSI: 468392000, Call Sign: YKRK, Flag: Syria [SY]) пройшла Босфором в Чорне море 04.09.2019 і вимкнула АІС.

10.09.2019 порушника, який перебуває під санкціями OFAC за сирійським списком, було зафіксовано біля причалу стівідорної компанії АВЛІТА в окупованому Севастополі, пише myrotvorets.news.

Для ідентифікації судна використана фотографія з порталу МарінТрафік.



Зауважимо, що всі 3 сирійські судна, які належать державній компанії SYRIAN GENERAL AUTHORITY (IMO: 0104263) – SOURIA (IMO: 9274331), LAODICEA (IMO: 9274343), FINIKIA (IMO: 9385233) – дуже схожі за зовнішніми ознаками. Однак нами встановлено, що LAODICEA наразі перебуває в іншому закритому кримському порту – в Феодосії, що відображено в нашому матеріалі:

FINIKIA зараз знаходиться в Середземному морі.

Отже, в севастопольському порту сьогодні, 10.09.2019, нами зафіксовано санкційне сирійське судно SOURIA.

Фото myrotvorets.news.