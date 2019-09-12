Сегодня, 12 сентября, в порту Пивденный проходят грузовые операции одновременно на пяти судах типа "кейпсайз". Все балкеры будут загружены продукцией предпирятий горно-металлургического комплекса Украины.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, ссылаясь на информацию, предоставленную администрацией порта.

В частности, на балкер SHIBUMI дедвейтом 177897 т у причала №6 госстивидора МТП Южный будет загружено 172,1 тыс. т окатышей. Судно ходит под флагом Мальты, имеет длину 292 м, ширину - 45м.

BALTIMORE дедвейтом 177897 т примет на борт 173 тыс. т окатышей. Погрузка будет осуществлена на причале №6 ГП МТПЮ. Длина судна 289 м, ширина - 45 м.

Судно TRUE CHARIOT дедвейтом 182571 т будет обработано на причале № 9 госстивидора ГП МТПЮ. В порт Пивденный балкер доставил 114726 т угля из Норфолка (США). После выгрузки угля на судно загрузят 175 тыс. т руды. Длина балкера 292 м, ширина - 45 м.

Кейпсайз MONTECRISTO (дедвейт 180263 т) прибыл на причал №18 ООО "ТИС" для загрузки 129 тыс. т окатышей. Длина судна 289 м, ширина - 45 м.

На судно ANANGEL ASTRONOMER дедвейтом 179719 т будет погружено 175 тыс. т железорудного концентрата. Из этого объема 117 тыс. т загрузят у причала № 19 ТИС, а еще 58 тыс. т дозагрузит ГП МТП Южный.

Ранее ЦТС писал, что 28 августа в порту Пивденный под разгрузочно-погрузочными операциями одновременно находились сразу четыре судна типа "кейпсайз

Объем перевалки грузов в порту Пивденный по итогам августа достиг 5 млн 363 тыс. тонн, что на 55% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Август стал вторым подряд рекордным месяцем для стивидоров Пивденного.

"Это абсолютный рекорд месячной перевалки среди всех украинских морпортов. Данный показатель превысил предыдущий рекорд, поставленный в июле этого года, на 625 тыс. т или на 13,2%", - отметил начальник администрации порта Пивденный Виталий Липский.

Всего за 8 месяцев текущего года операторы порта Пивденный перевалили 33 млн 492 тыс. т грузов. Основными грузами стали продукция ГМК и АПК, составив 70% от общего объема грузооборота.



Фото: Администрация порта Пивденный