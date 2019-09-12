В августе 2019 года грузооборот по акватории порта Черноморск составил 2,428 млн т и на 39,5% или 688 тыс. тонн превысил показатель аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратений со ссылкой на Черноморский филиал ГП "Администрация морских портов Украины".

Переработка экспортных грузов составила 1,739 млн т и выросла на 18,7%. Импортных грузов в Черноморском порту перевалили 608 тыс. т - в 2,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Перевалка транзитных грузов выросла вдвое - до 59 тыс. т. Каботажных грузов за август в порту перевалили 22 тыс. т.

В разрезе портовых операторов грузооборот распределился так:

- ГП "Морской торговый порт "Черноморск" - 666 тыс. т

- СП ООО "Трансбалктерминал" - 438 тыс. т

- ООО "Черноморский рыбный порт" - 376 тыс. т

- ООО "Ильичевский зерновой терминал" - 342 тыс. т

- ООО "Рисоил Терминал" - 195 тыс. Тонн

- ООО "Фрам Шиппинг Эдженси" - 185 тыс. т

- ООО "Транс-Сервис" - 66 тыс. т

- ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" - 65 тыс. т

- ООО "Олир Ресорсиз" - 50 тыс. т

- ПАО "Черноморский топливный терминал" - 36 тыс. т

- ООО "Эко-Ресурс-Холдинг" - 6 тыс. т

- ООО "ТЭК-Транс Групп Форвард" - 3 тыс. т.

Всего за 8 месяцев грузооборот морского порта Черноморск составил 16,622 млн т, на 21,4% больше аналогичного периода 2018 года.

Экспортных грузов за 8 месяцев в порту переработали 12,807 млн т (+23,9%), импортных - 2,899 млн т (+8,2%), транзитных 776 тыс. т (+19,3%). Самый большой прирост показала перевалка каботажных грузов, которых переработали 140 тыс. т, что в 6 раз выше прошлогоднего показателя.

За 8 месяцев в порту обработали 11,371 млн т навалочных грузов (+23,4%). При этом переработка зерновых составила 7,927 млн т (+40,9%). Перегрузка угля выросла в 6 раз и составила 530 тыс. т.

Генеральных грузов в порту перевалили 4,121 млн т (+19,4%). В том числе, черных металлов перегружено 1,247 млн т (более, чем в 2 раза), из них металлопроката перевалено 685 тыс. т (почти в 3 раза больше), других грузов черных металлов перевалено 508 тыс . т(+65,7%).

Наливных грузов в порту переработано 1,129 млн т (+10%), из них растительного масла переработано 1,034 млн т(+4,9%), нефтепродуктов - 95 тыс. т (в 2 раза больше показателя 2018 года).