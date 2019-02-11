Морська охорона оголосила тендер на ремонт артустановки корабля проєкту «Григорій Куроп’ятников»

19:15 12.09.2019   Украина

Одеський загін морської охорони ДПСУ оголосив тендер на ремонт універсальної корабельної артилерійської установки АК-176 корабля проєкту 1242.2 «Григорій Куроп’ятников».

Нагадаємо, що BG50 «Григорій Куроп’ятников» 6 червня встав на доковий ремонт на судноремонтному підприємстві «ЮСК Сервис», а 13 червня був піднятий на стапельну плиту. Докова частина робіт тривала майже три місця та 20 серпня корабель було спущено на воду, пише Український мілітарний портал.

Тендер на ремонт корабельної артустановки АК-176 оголошено 11 вересня. Очікувана вартість робіт складає 2,48 мільйони гривень. Період постачання з 01 жовтня по 10 грудня 2019 року.

Перелік робіт передбачає демонтаж систем та агрегатів, їх дефектування, ремонт або заміну несправних вузлів, деталей та складових частин. Крім того передбачається відновлення лакофарбового покриття, маркування та надписів на башті та приборах.

Технічне завдання допускає заміну елементної бази в електронних приладах за умови збереження габаритних та вагових характеристик приборів або блоків, а також збереження можливості взаємозаміни блоків з новою та традиційною елементною базою.

Довідка. АК-176 – одноствольна корабельна автоматична артилерійська установка калібру 76,2 мм. Була розроблена і вироблялася в СРСР для кораблів малої водотоннажності. Призначена для ураження берегових, морських та повітряних цілей, зокрема крилатих ракет.



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