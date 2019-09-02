Правозащитники: Оккупанты при обысках подбрасывают крымским татарам оружие, патроны, запрещенную в РФ религиозную литературу

19:00 12.09.2019   Крым

В Крыму оккупанты подбрасывают запрещенную религиозную литературу крымским татарам во время обысков и на основании «находок» фабрикуют уголовные дела о принадлежности к запрещенной в России религиозной организации Хизб ут-Тахрир. 

Об єтом на пресс-конференции «Узник Кремля Эдем Бекиров на свободе» заявила правозащитница Тамила Ташева, сообщает Черноморская безопасность.
 
«Во время обысков подбрасывают в основном религиозную литературу. Также подбрасывают патроны или оружие. Но, большинство случаев связаны с якобы участием этих лиц в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир, которая в Украине существует абсолютно законно. Соответственно, подбрасывают литературу, якобы может выдавать принадлежность к этой религиозной общины. Когда мы общались с жертвами подобных обысков, оказывалось, что литература была абсолютная «чистая», что только что напечатана на принтере. Эту литературу подбрасывали под холодильник, за тумбочку. Но когда ее доставали, на ней не было даже пыли. Даже дети говорили, что так быть не может, чтобы брошюра, которую нашли при обысках была такой белой и чистой», - подчеркнула Ташева.



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