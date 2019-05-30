В МИД России заявили о риске начала ядерной войны
|18:30 12.09.2019
|Россия
Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
Об этом заявил в четверг, 12 сентября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.
"Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", - сказал дипломат.
По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. "Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности", - пояснил Рябков.
"Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности", - заключил замминистра.
Он добавил, что ядерные державы должны подтвердить недопустимость ядерной войны. "Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были отчеканены в том числе с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне", - сказал Рябков.
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