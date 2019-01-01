Новые доказательства принадлежности коллекции скифского золота музеям оккупированного Крыма укрепляют их позицию в Апелляционном суде Амстердама.

Такое мнение высказал журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает ТАСС.

"Эти доказательства, естественно, укрепляют позицию крымских музеев. А дальше - как решит нидерландский суд", - сказал Швыдкой, отметив, что сам факт, что разбирательство затягивается, оставляет шансы российской стороне.

Накануне музеи оккупированного Крыма предоставили в Апелляционный суд Амстердама дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота. Речь идет о документах - актах поступлений находок в музеи за все периоды, а также о фотографиях за период примерно с конца 1940-х годов и довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно и на полуострове активно работали археологические экспедиции.