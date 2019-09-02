Замысел стратегического учения "Центр-2019" предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, передает Интерфакс.

В основе условной военно-политической обстановки на учении "Центр-2019" - эскалация влияния исламского экстремизма на территории стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с расширением конфликтного потенциала в центральноазиатский регион, сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.



"На юго-западе Российской Федерации создано условное государство. Его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций", - сказал Фомин.



"Военно-политический курс вымышленного государства направлен на сближение с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма на территории соседних государств", - сказал заместитель министра обороны РФ.



"Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Российскую Федерацию и, в конечном итоге, эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сообщил он.



Фомин назвал тему стратегического учения: "Применение группировок войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении".



По словам Фомина, основные учебные цели - демонстрация готовности Вооруженных сил России и государств центральноазиатского региона к защите национальных интересов, а также повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в регионе.



Фомин сообщил, что практические действия войск пройдут на полигонах: "Аданак", "Тоцкий", "Донгуз", "Чебаркульский", "Алёйский", "Юргинский", полигонах ВВС и войск ПВО: "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации и в акватории Каспийского моря.



"Предполагается на полигонах государств-партнеров отработать по отдельным планам эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сообщил Фомин.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что в стратегическом командно-штабном учении задействуют около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения. В учении примут участие военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. Основные этапы розыгрышей практических действий войск пройдут на территории Российской Федерации.



На брифинге Фомина присутствовали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса из 71 страны, включая 20 стран НАТО.