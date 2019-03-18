Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности

18:15 12.09.2019   Азербайджан

Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности.
       
"Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ, пишет Интерфакс.
       
"У нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества, со всеми странами ОДКБ и Азербайджаном, в частности", - отметил вице-премьер РФ.
       
По его словам, Россия не заинтересована в разжигании карабахского конфликта, а будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет.
       
"И вы знаете роль, которую играет Россия и наш президент, в частности. Решение в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если Организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами Организации", - отметил Борисов.
       
В Ереване в четверг, 12 сентября, состоялось заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
       
Ранее Ереван заявлял, что выступит против вхождения Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности в любом статусе.
       
"Официального процесса нет, есть разговоры и публикации. Позиция Армении однозначная: подобные вопросы (в ОДКБ) решаются консенсусом. И, естественно, в существующей военно-политической ситуации и отношениях бессмысленно даже говорить об этом вопросе", - ранее заявлял премьер Армении Никол Пашинян.



Ще на цю тему:

19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
18:57 20.06.2018
Глава МИД Азербайджана примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства"
17:09 04.06.2018
Министр обороны Азербайджана едет в Россию
18:45 04.05.2018
Замглавы МИД Украины: Киев считает важными консультации с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
20:10 12.09.2019
Бюджет Газпрома "трещит по швам": только на трубопроводы не хватает 427 миллиардов рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 12.09.2019
Трамп розблокував кошти на військову допомогу Україні — журналіст
20:50 12.09.2019
Собственные доходы бюджета Симферополя превысили прошлогодние
20:20 12.09.2019
Звільнений моряк пояснив, чому не стріляли у відповідь під час захоплення
20:20 12.09.2019
Ар'єв: Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про кримських татар перенесли
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд