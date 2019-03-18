Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности.



"Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ, пишет Интерфакс.



"У нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества, со всеми странами ОДКБ и Азербайджаном, в частности", - отметил вице-премьер РФ.



По его словам, Россия не заинтересована в разжигании карабахского конфликта, а будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет.



"И вы знаете роль, которую играет Россия и наш президент, в частности. Решение в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если Организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами Организации", - отметил Борисов.



В Ереване в четверг, 12 сентября, состоялось заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.



Ранее Ереван заявлял, что выступит против вхождения Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности в любом статусе.



"Официального процесса нет, есть разговоры и публикации. Позиция Армении однозначная: подобные вопросы (в ОДКБ) решаются консенсусом. И, естественно, в существующей военно-политической ситуации и отношениях бессмысленно даже говорить об этом вопросе", - ранее заявлял премьер Армении Никол Пашинян.