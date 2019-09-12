Студент из оккупированного Крыма стал чемпионом мира по плаванию
|18:00 12.09.2019
|Крым
Студент Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, паралимпиец Андрей Граничка стал чемпионом мира по плаванию.
Об этом сообщили в пресс-службе КФУ, пишет kafanews.
"На чемпионате мира по плаванию, который проходит в Лондоне под эгидой Международного паралимпийского комитета, Андрей Граничка взял «золото» в заплыве на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд, пройдя ее за 1 минуту 27,15 секунд. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал крымскому спортсмену", – говорится в сообщении.
«Для нас это большая радость. Андрей активно готовился к соревнованиям, много работал. Мы, все родственники и друзья болели за него. Думаю, что это энергетически передалось и ему тоже», – поделилась мама спортсмена Юлия Граничка.
На чемпионате в Лондоне студент КФУ уже завоевал две золотые и одну серебряную медали, а также получил квоту на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.
«Мы гордимся Андреем, его достижениями! Желаем ему дальнейших побед и надеемся, что он покажет отличные результаты на Паралимпийских играх в Токио!» – отметила директор Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета Наталья Лазицкая.
На чемпионате мира по плаванию в Лондоне за медали борются 600 спортсменов из 60 стран.
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