В оккупированном Крыму обсудили вопросы развития морских портов
|17:40 12.09.2019
|Крым
Т.н. "министр транспорта" оккупированного Крыма Сергей Карпов встретился с руководством подведомственного предприятия «Крымские морские порты» и принял участие в заседании профсоюза, на котором обсуждались вопросы по "оздоровлению и оптимизации работы предприятия".
Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта оккупированного Крыма, пишет Крымское информационное агентство.
В условиях "современной рыночной экономики" в крымских портах резко сократилась перевалка грузов. Основная причина – это санкции, наложенные на аннексированный Россией Крым, и вызванное ими отсутствие судозаходов иностранных партнеров в порты Крыма.
Руководством предприятия принимаются меры по привлечению грузопотоков и загрузке производственных мощностей.
Организована перевалка инертных грузов из Абхазии, осуществляется перевалка зерна, соды. Ведется работа по заключению договоров с грузопоставщиками удобрений, угля и других грузов из разных регионов России.
Карпов отметил, что введение в действие железнодорожной составляющей транспортного перехода позволит организовать доставку в Крым грузов из других регионов России, разгрузит порты Азово-Черноморского бассейна, а также даст возможность более полно загрузить портовые мощности крымских портов и улучшить финансовое положение предприятия.
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