В оккупированном Крыму обсудили вопросы развития морских портов

17:40 12.09.2019   Крым

Т.н. "министр транспорта" оккупированного Крыма Сергей Карпов встретился с руководством подведомственного предприятия «Крымские морские порты» и принял участие в заседании профсоюза, на котором обсуждались вопросы по "оздоровлению и оптимизации работы предприятия". 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта оккупированного Крыма, пишет Крымское информационное агентство.

В условиях "современной рыночной экономики" в  крымских портах резко сократилась перевалка грузов. Основная причина – это санкции, наложенные на аннексированный Россией Крым, и вызванное ими отсутствие судозаходов иностранных партнеров в порты Крыма. 

Руководством предприятия принимаются меры по привлечению грузопотоков и загрузке производственных мощностей. 

Организована перевалка инертных грузов из Абхазии, осуществляется перевалка зерна, соды. Ведется работа по заключению договоров с грузопоставщиками удобрений, угля и других грузов из разных регионов России. 

Карпов отметил, что введение в действие железнодорожной составляющей транспортного перехода позволит организовать доставку в Крым грузов из других регионов России, разгрузит порты Азово-Черноморского бассейна, а также даст возможность более полно загрузить портовые мощности крымских портов и улучшить финансовое положение предприятия.



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