Т.н. "министр транспорта" оккупированного Крыма Сергей Карпов встретился с руководством подведомственного предприятия «Крымские морские порты» и принял участие в заседании профсоюза, на котором обсуждались вопросы по "оздоровлению и оптимизации работы предприятия".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта оккупированного Крыма, пишет Крымское информационное агентство.

В условиях "современной рыночной экономики" в крымских портах резко сократилась перевалка грузов. Основная причина – это санкции, наложенные на аннексированный Россией Крым, и вызванное ими отсутствие судозаходов иностранных партнеров в порты Крыма.

Руководством предприятия принимаются меры по привлечению грузопотоков и загрузке производственных мощностей.

Организована перевалка инертных грузов из Абхазии, осуществляется перевалка зерна, соды. Ведется работа по заключению договоров с грузопоставщиками удобрений, угля и других грузов из разных регионов России.

Карпов отметил, что введение в действие железнодорожной составляющей транспортного перехода позволит организовать доставку в Крым грузов из других регионов России, разгрузит порты Азово-Черноморского бассейна, а также даст возможность более полно загрузить портовые мощности крымских портов и улучшить финансовое положение предприятия.