Фигурантов второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют из Крыма в российский Ростов-на-Дону.

Об этом Крым.Реалии рассказали родственники арестованных.

«Вчера <11 сентября> нам стало известно, что их «заказали» на этап в Ростов, где будет рассматриваться дело по существу. По нашей информации, их сегодня этапировали из симферопольского СИЗО в ростовское СИЗО», – рассказали родственники.

Адвокаты фигурантов данного дела сообщили, что их подзащитных должны этапировать в Ростов-на-Дону, однако пока официально не подтверждают эту информацию.

​21 мая 2018 года года в оккупированном Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

В августе подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест пятерым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Марлен Асанов будут находиться в СИЗО еще 30 дней.