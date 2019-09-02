Фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют из Крыма в Россию
|17:20 12.09.2019
|Крым
Фигурантов второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют из Крыма в российский Ростов-на-Дону.
Об этом Крым.Реалии рассказали родственники арестованных.
«Вчера <11 сентября> нам стало известно, что их «заказали» на этап в Ростов, где будет рассматриваться дело по существу. По нашей информации, их сегодня этапировали из симферопольского СИЗО в ростовское СИЗО», – рассказали родственники.
Адвокаты фигурантов данного дела сообщили, что их подзащитных должны этапировать в Ростов-на-Дону, однако пока официально не подтверждают эту информацию.
21 мая 2018 года года в оккупированном Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».
В августе подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест пятерым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Марлен Асанов будут находиться в СИЗО еще 30 дней.
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