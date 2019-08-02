В кулуарах т.н. "Совета министров" и 2Госсовета" Крыма активно обсуждают смену крымского оккупационного правительства.

По информации Telegram-каналов, новый назначенец согласован в Аппарате правительства России, пишут Примечания.

По версиям интернет сообществ, в оккупированном Крыму ожидается рокировки в правительстве. Должность премьера республики может достаться назначенцу, кандидатура которого согласована в Кремле. «18 сентября Госсовет Крыма соберется для «пакетной» раздачи портфелей первых лиц нового Госсовета и Правительства, — пишет Telegram-канал «Крымская правда». — Включая утверждение нового председателя правительства, чью кандидатуру уже утвердили в АП.

Предполагаемый кандидат на эту должность — выходец из силовых структур, Герой России».

Ранее сообщалось, что должность премьер-министра также сулят заместителю председателя Совета министров Республики Крым Юрию Гоцанюку — представителю команды Сергея Аксенова.

Как сообщил изданию крымский общественник Александр Юрьев, информацию о назначении на должность премьера кандидата несвязанного с командой действующего главы Крыма Сергея Аксенова, тиражируют и сами чиновники, а также депутаты Госсовета оккупированного Крыма.

«Меня уже все обзвонили и депутаты от правящей партии и несколько министров, — поделился с «Примечаниями» Юрьев. — Спрашивали, кто это может быть, правдивые ли это слухи. Я сказал, что слышал, что это генерал, Герой России, но фамилию никто назвать не может».

Он отмечает, что если информация подтвердится, то это можно сравнить с попыткой сформировать новое правительство по примеру оккупированного Севастополя.

«Источники из Совмина настаивают, что полномочия возложат на Гоцанюка, и Аксенов так хочет. Кремль якобы настаивает на том, чтобы прислать человека из Москвы. Он должен будет сформировать новое правительство, по примеру Севастополя. Правда, я в это слабо верю. Только Аксенова раз пять увольняли и ни разу не уволили», — заключил активист.