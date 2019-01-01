Российским военным в Сирии отказались выплачивать компенсацию и кормить
|16:45 12.09.2019
|Россия
Российские военные в Сирии считают, что их права серьезно нарушили.
Так, спецназовец ФСБ России, неоднократно направлявшийся в Сирию для выполнения контртеррористических операций, подал исковое заявление в суд. Поводом для того стал тот факт, что Юрию Писаренко не только не выплатили положенную компенсацию, но и оставили без пайка, пишет avia.pro.
«В иске спецназовец Писаренко указал, что проходит военную службу по контракту в части, которая включена в утвержденный ФСБ России перечень подразделений, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на административной границе Ставропольского края и Чечни. Вместе со своими сослуживцами он дважды был командирован в Сирийскую Арабскую Республику. Но когда его непосредственный начальник обратился с соответствующим рапортом, командование части оплачивать «риск» офицеру Писаренко отказалось. Отказалось командование части обеспечить военнослужащего и продовольственным пайком, который, как он указал в иске, был ему положен как бойцу подразделений», - сообщает российское издание.
Тем не менее, Пятигорский гарнизонный военный суд отклонил административный иск, и отказал в выплате надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в мирное время в Сирии и обеспечении продовольственным пайком.
На данный момент остаётся неизвестным, будет ли Писаренко обращаться в более высокие инстанции.
Ще на цю тему:
Сирійські повстанці заявили про ліквідацію російських найманців
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
Жертвами российской "контртеррористической операции" в Сирии стали более 18 тысяч человек
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада
Сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии
ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США