Российские военные в Сирии считают, что их права серьезно нарушили.

Так, спецназовец ФСБ России, неоднократно направлявшийся в Сирию для выполнения контртеррористических операций, подал исковое заявление в суд. Поводом для того стал тот факт, что Юрию Писаренко не только не выплатили положенную компенсацию, но и оставили без пайка, пишет avia.pro.

«В иске спецназовец Писаренко указал, что проходит военную службу по контракту в части, которая включена в утвержденный ФСБ России перечень подразделений, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на административной границе Ставропольского края и Чечни. Вместе со своими сослуживцами он дважды был командирован в Сирийскую Арабскую Республику. Но когда его непосредственный начальник обратился с соответствующим рапортом, командование части оплачивать «риск» офицеру Писаренко отказалось. Отказалось командование части обеспечить военнослужащего и продовольственным пайком, который, как он указал в иске, был ему положен как бойцу подразделений», - сообщает российское издание.

Тем не менее, Пятигорский гарнизонный военный суд отклонил административный иск, и отказал в выплате надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в мирное время в Сирии и обеспечении продовольственным пайком.

На данный момент остаётся неизвестным, будет ли Писаренко обращаться в более высокие инстанции.