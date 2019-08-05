Вторая "Комета" в оккупированном Крыму выйдет на линию в 2020 году

16:30 12.09.2019   Крым

Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега оккупированного Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в 2020 году

Об этом сообщил ТАСС Валерий Скляров - руководитель Севастопольского морского порта, который обслуживает "Кометы".

"Пока [работает] только одна "Комета". Вторую пригнали, сейчас проводятся регламентные работы, и в следующем году ее запустят", - сказал Скляров, добавив, что также в 2020 году ожидается прибытие третьего судна.

В этом году пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях "Комета" по маршруту Севастополь-Ялта начались 1 июня. В начале года планировалось, что до конца лета на линию выйдут еще два судна - их предполагалось использовать для новых маршрутов, однако этого не произошло.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".

Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%. Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч), судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.



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