Вторая "Комета" в оккупированном Крыму выйдет на линию в 2020 году
|16:30 12.09.2019
|Крым
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега оккупированного Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в 2020 году.
Об этом сообщил ТАСС Валерий Скляров - руководитель Севастопольского морского порта, который обслуживает "Кометы".
"Пока [работает] только одна "Комета". Вторую пригнали, сейчас проводятся регламентные работы, и в следующем году ее запустят", - сказал Скляров, добавив, что также в 2020 году ожидается прибытие третьего судна.
В этом году пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях "Комета" по маршруту Севастополь-Ялта начались 1 июня. В начале года планировалось, что до конца лета на линию выйдут еще два судна - их предполагалось использовать для новых маршрутов, однако этого не произошло.
Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".
Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%. Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч), судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.
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