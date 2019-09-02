ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
|16:00 12.09.2019
|Крым
Морской инженерный полк Черноморского флота страны-оккупанта проводит учения по обеспечению действий войск.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.
«В ходе проведения лагерного сбора на полигонах боевой подготовки флота в Крыму, подразделения морского инженерного полка Черноморского флота развернули полевой лагерь и приступили к выполнению задач в соответствии с предназначением. В частности, личный состав отработает обязательные элементы боевой подготовки, свойственные инженерным подразделениям, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров (ПТС)», – говорится в сообщении.
Кроме этого, военнослужащие выполнят комплекс задач по подготовке и содержанию маршрутов передвижения сил флота, в том числе и через водные преграды. Инженеры очистят воду, обеспечат силы электроснабжением в полевых условиях, организуют охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
Полевой выход полка продлится до конца сентября.
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