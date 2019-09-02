Малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота страны-агрессора провели учения по поиску и уничтожению субмарины условного противника.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Чёрном море. В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами», – говорится в сообщении.

В отделе отметили, что поиск подлодки осуществлялся вместе с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом-амфибией Бе-12 из состава подразделений морской авиации ЧФ. «Используя современные методы поиска и обнаружения подводных лодок, а также применив нестандартный подход во взаимодействии с морской авиацией, экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку «противника», в ходе слежения и преследования подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами», – сказано в сообщении

Данное мероприятие проводится в рамках плановых учений корабельных соединений Крымской военно-морской базы ЧФ страны-агрессора.