ЄСПЛ: Результати перших слухань "кримського позову"

11:10 12.09.2019   Крым

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у середу, 11 вересня провів перші слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії (Крим)", йдеться у заяві суду.

Слухання стосувалися порушення Росією прав людини на території анексованого українського Криму, відповідну заяву Україна подала 13 березня 2014 року, пише "Громадське".

У ній українська сторона наголошує на тому, що "з 27 лютого 2014 року Росія контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України". Росії закидають порушення статей Конвенції про захист прав людини і основних свобод: вбивства і викрадення людей, наступ на свободу слова та віросповідання, порушення права на справедливий суд та інше.

Представник українського уряду, британський юрист Бен Еммерсон наголошував у суді на тому, що Україна втратила контроль над Кримом 27 лютого "в результаті військового вторгнення збройних сил Російської Федерації за підтримки проросійських політичних і воєнізованих представників у Криму".

Своєю чергою представники РФ вчергове вдалися до тактики затягування справи у міжнародній судовій інстанції і намагалися зупинити перехід справи до етапу збору прямих доказів, пише The Guardian. Відповідальність за анексію півострова Росія відкидає.

Заступник міністра юстиції РФ – уповноважений у справах ЄСПЛ Михайло Гальперін намагався переконати суд у тому, що на момент анексії Україна не мала конституційної влади, якій би мала підпорядковуватися місцева влада в Криму.

За словами російського представника, керівництво України "не було демократичним", а керівні позиції в уряді посідали "фашисти з партії "Свобода" та з "Правого сектору", цитує Гальперіна "Радіо Свобода".

Водночас представник російського уряду, британський юрист Майкл Свейнстон звинувачував Україну у спробах просування своєї пропаганди, називав справу політично вмотивованою і такою, що не входить до компетенції ЄСПЛ.

Своєю чергою заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина пояснив, що оскільки Страсбурзький суд дійсно не може розглядати справу про окупацію й анексію українського півострова, тож українська сторона сподівається лише на встановлення факту і точної дати втрати "ефективного контролю" над Кримом.

Після завершення тригодинної сесії головуючий суддя заявив, що рішення буде оголошено пізніше. За очікуванням українських оглядачів, це станеться не раніше від середини наступного року.

Нагадаємо, у лютому суд переніс на невизначений термін намічені на 27 лютого слухання, секретаріат уповноваженого у справах ЄСПЛ направив запит із проханням призначення нової дати у найкоротші терміни. У травні ЄСПЧ надіслав листа із повідомлення про призначення датою слухань 11 вересня.

Заява України стосується порушення окупантами низки статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї. На слуханнях також мало розглядатися питання про те, чи контролювала РФ територію Криму ще до так званого "юридичного оформлення" анексії.

Зараз у провадженні ЄСПЛ знаходяться п'ять справ проти РФ: "Україна проти Росії (Крим)" щодо порушень прав людини внаслідок анексії, "Україна проти Росії (Донбас)" щодо порушень прав людини в Донбасі. Також йдеться про позови щодо фактів викрадення на території Донбасу дітей-сиріт і дітей-інвалідів і їх переміщення до РФ, порушення Росією прав українських політв'язнів.



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