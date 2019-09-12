Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"

15:15 12.09.2019   Украина

Мінінфраструктури оголосило про проведення конкурсів з передачі в концесію майна держпідприємств "Стивідорна компанія "Ольвія" та "Херсонський морський торговельний порт" і відповідного майна держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Про це йдеться у публікації в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передає Економична правда.

Зазначається, що у випадку "Ольвії" концесія за результатами конкурсу надається на 35 років, у випадку Херсонського порту - на 30 років.

Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом 60 днів.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше заявляв, що основне завдання двох зазначених пілотних проектів - залучити міжнародні практики та технології в українські порти.

"З переможцями будуть підписані договори, сторонами яких стануть: Мінінфраструктури, АМПУ, компанія-переможець конкурсу, а також підприємство, яке буде створено і зареєстровано переможцем конкурсу в Україні для реалізації проекту", - зазначає АМПУ.

Загальний обсяг очікуваних інвестицій з боку концесіонерів складе 17,3 млрд грн протягом 35-річного терміну концесії для "Ольвії" і 1,4 млрд грн за 30 років концесії херсонського порту. Інвестиції будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та розвиток портів.

Протягом перших трьох років в "Ольвії" планують побудувати новий зерновий термінал потужністю 2 млн тонн/рік (інвестиції 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести невідкладне оновлення активів (інвестиції 216 млн грн).

За даними мінісерства, зацікавленість в концесії в портах "Ольвія" і "Херсон" раніше проявили більше 25 українських і зарубіжних компаній з США, Китаю, Франції, Швейцарії, Великобританії, Японії, Туреччини, Катару і Кореї. Зокрема, "Нібулон", один з найбільших зернотрейдерів України, відзначав, що може інвестувати в Херсонський порт.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.



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