На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
|15:00 12.09.2019
|Турция
В результаті вибуху на складу боєприпасів на Північному Кіпрі виникли пожежі, їх вже взяли під контроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Вибух стався на складі боєприпасів під командуванням турецької армії недалеко від портового міста Кіренія в 1.30 ранку в четвер. В результаті вибуху ніхто серйозно не постраждав.
Кудрет Озерсай, міністр закордонних справ північної частини етнічно розділеної острівної держави, повідомив, що деякі люди постраждали від розбитого скла у вікнах і що в районі вибуху деякий час була відсутня електроенергія.
Також незначні травми отримали туристи з готелю неподалік.
Кіпр був розколотий в 1974 році, коли Туреччина вторглася на північ після перевороту прихильників союзу з Грецією. Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків і утримує понад 35 000 військовослужбовців на півночі країни.
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