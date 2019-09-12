На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух

15:00 12.09.2019   Турция

В результаті вибуху на складу боєприпасів на Північному Кіпрі виникли пожежі, їх вже взяли під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вибух стався на складі боєприпасів під командуванням турецької армії недалеко від портового міста Кіренія в 1.30 ранку в четвер. В результаті вибуху ніхто серйозно не постраждав.

Кудрет Озерсай, міністр закордонних справ північної частини етнічно розділеної острівної держави, повідомив, що деякі люди постраждали від розбитого скла у вікнах і що в районі вибуху деякий час була відсутня електроенергія.

Також незначні травми отримали туристи з готелю неподалік.

Кіпр був розколотий в 1974 році, коли Туреччина вторглася на північ після перевороту прихильників союзу з Грецією. Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків і утримує понад 35 000 військовослужбовців на півночі країни.



Ще на цю тему:

08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
22:16 12.07.2019
Курорти Туреччини затягнуло димом
16:41 02.05.2019
В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
19:00 05.04.2018
В Турции произошла стрельба в университете, есть жертвы
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
14:10 12.09.2019
МО: Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России
13:45 12.09.2019
CNBC: Усі п'ять випробувань російської ракети "Буревісник" виявилися провальними
10:40 12.09.2019
Под Астраханью стартует российско-сербское учение по ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 12.09.2019
ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
15:30 12.09.2019
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд