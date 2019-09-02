Председатель т.н. «Общественной палаты» оккупированного Крыма Григорий Иоффе считает, что невысокая явка на выборах в регионе «не является следствием разочарования крымчан в действующей власти».

По его мнению, явка в 33% на местных выборах является нормой не только для России, но и для Европы, пишут Новости Крыма.

«Все течет, все меняется. Выборы 2014 года серьезно отличаются от выборов 2019 года, в том числе эмоциональным настроем. Все мы помним эйфорию 2014 года и явку на референдум. Но прошло пять лет. Эйфория не может столько продолжаться. Когда мы говорим о явке, мы забываем, что такие же цифры наблюдаются и в европейских странах. Чаще всего явка там не превышает 35%», – сказал Иоффе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.



По его словам, показатель явки на прошедших выборах в оккупированном Крыму «вполне укладывается в средне-российский стандарт».

Глава т.е. "Общественной палаты" оккупированного Крыма также назвал «чистой воды провокацией» заявления о том, что явка на прошедшие выборы в Крыму свидетельствует о росте протестных настроений крымчан по отношению к действующей власти.

«Когда большое количество людей не доверяют власти, не любят ее и обвиняют во всех грехах, у них появляется желание эту власть сменить. Демократическим путем это можно сделать только на выборах. В этом случае процент явившихся на выборы людей большой. Когда же власть стабильна, к ней нет больших претензий и нет сильного желания ее сменить, то и на выборы многие не идут», – заявил Иоффе.