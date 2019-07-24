Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
|14:30 12.09.2019
|Россия
11 сентября в Казани прошла встреча главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.
Главком ВМФ прибыл в регион для участия в закладке малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Тайфун", сообщает sudostroenie.info.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны, среди прочего, во время беседы был подняты темы военного кораблестроения и подготовки кадров для ВМФ.
Напомним, именно в Татарстане находится Зеленодольский судостроительній завод, который строит большое количество ракетных кораблей для ЧФ РФ, в том числе на крымском заводе "Залив".
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