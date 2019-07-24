11 сентября в Казани прошла встреча главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.

Главком ВМФ прибыл в регион для участия в закладке малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Тайфун", сообщает sudostroenie.info.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны, среди прочего, во время беседы был подняты темы военного кораблестроения и подготовки кадров для ВМФ.

Напомним, именно в Татарстане находится Зеленодольский судостроительній завод, который строит большое количество ракетных кораблей для ЧФ РФ, в том числе на крымском заводе "Залив".