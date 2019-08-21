Росія вже п'ять разів проводила випробування ракети "Буревісник", оснащеної ядерною енергоустановкою, і ні один із цих пусків у підсумку не виявився успішним.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC з посиланням на джерела, знайомі із звітом американських розвідувальних служб, пише ZN,UA.

Розвідка США стверджує, що Росія має намір прискорити роботу над "Буревісником", щоб ці ракети виявилися готові до бойових дій ще до настання 2025 року.

Випробування ракети тривають ще з 2017 року, і поки вони безуспішні. Найтриваліший політ "Буревісника" зайняв більше двох хвилин, після чого контроль над ракетою пропав і вона впала. Найкоротший політ "Буревісника" склав всього чотири секунди.

Раніше повідомлялося про те, що в Архангельській області Росії в четвер, 8 серпня, на території військового полігону під час випробування рідинного реактивного двигуна стався вибух і почалася пожежа. Міністерство оборони Росії надало небагато інформації про аварію, повідомивши лише, що дві людини загинули і шість отримали поранення в результаті вибуху рідинного ракетного двигуна на випробувальному полігоні. Лише пізніше стало відомо, що під час аварії нової рухової ракетної установки загинуло п'ять співробітників російської держкорпорації "Росатом".

Влада Росії на місяць для вільного судноплавства закрила ділянку на Двінській губі Білого моря, неподалік від якої на полігоні ВМФ стався вибух і було зафіксовано підвищення радіаційного фону.

12 серпня офіційні органи заявили, що радіаційний фон в Архангельській області увійшов в норму, а цілодобовий моніторинг ситуації не показує ніяких небезпечних тенденцій.