Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
|14:15 12.09.2019
|Грузия
Делегация парламентской ассамблеи (ПА) НАТО во главе с ее президентом Мадлен Мун в четверг прибудет с двухдневным визитом в Грузию.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента.
По информации пресс-службы, в рамках визита Мун встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Также президент ПА НАТО проведет встречи в парламенте Грузии.
Как отмечают в пресс-службе, в ходе визита Мун посетит совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC).
Согласно сообщению, президент ПА НАТО также планирует на месте ознакомиться с обстановкой на границе с Южной Осетией.
О том, что работа пунктов пропуска на границе Южной Осетии с Грузией приостановлена, сообщил в понедельник, 10 сентября, т.н. "Комитет госбезопасности Южной Осетии".
"В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур", - говорится в заявлении "КГБ".
Работу указанных пунктов пропуска планируется возобновить после нормализации обстановки.
В Тбилиси назвали неприемлемым решение властей Южной Осетии временно закрыть границу с Грузией.
"Абсолютно неприемлемо то, что происходит. Не говорю уже о том, что это решение нелегитимное и незаконное", - заявила журналистам во вторник госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Цихелашвили считает неубедительными разъяснения югоосетинской стороны по этому поводу.
"Невозможно, чтобы у этого была причина или аргументы", - сказала госминистр, выразив предположение, что Цхинвал таким образом пытается оказать "прямое давление" на население приграничных районов, в особенности, на жителей Ахалгорского (в Южной Осетии называют Ленингорским - ИФ) района, где, по словам Цихелашвили, большинство - это этнические грузины.
Министр считает, что подобное решение негативно отразится на всем населении, проживающем в Южной Осетии. "Фактически происходит полная изоляция региона", - отметила она.
Ранее сообщалось, чтоЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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