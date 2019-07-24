Делегация парламентской ассамблеи (ПА) НАТО во главе с ее президентом Мадлен Мун в четверг прибудет с двухдневным визитом в Грузию.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента.



По информации пресс-службы, в рамках визита Мун встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и министром обороны Ираклием Гарибашвили.



Также президент ПА НАТО проведет встречи в парламенте Грузии.



Как отмечают в пресс-службе, в ходе визита Мун посетит совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC).



Согласно сообщению, президент ПА НАТО также планирует на месте ознакомиться с обстановкой на границе с Южной Осетией.



О том, что работа пунктов пропуска на границе Южной Осетии с Грузией приостановлена, сообщил в понедельник, 10 сентября, т.н. "Комитет госбезопасности Южной Осетии".



"В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур", - говорится в заявлении "КГБ".



Работу указанных пунктов пропуска планируется возобновить после нормализации обстановки.

В Тбилиси назвали неприемлемым решение властей Южной Осетии временно закрыть границу с Грузией.



"Абсолютно неприемлемо то, что происходит. Не говорю уже о том, что это решение нелегитимное и незаконное", - заявила журналистам во вторник госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



Цихелашвили считает неубедительными разъяснения югоосетинской стороны по этому поводу.



"Невозможно, чтобы у этого была причина или аргументы", - сказала госминистр, выразив предположение, что Цхинвал таким образом пытается оказать "прямое давление" на население приграничных районов, в особенности, на жителей Ахалгорского (в Южной Осетии называют Ленингорским - ИФ) района, где, по словам Цихелашвили, большинство - это этнические грузины.



Министр считает, что подобное решение негативно отразится на всем населении, проживающем в Южной Осетии. "Фактически происходит полная изоляция региона", - отметила она.

Ранее сообщалось, чтоЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ.